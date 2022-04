Les fêtes chrétiennes : des livres pour y voir plus clair

Dans notre calendrier, deux jours fériés sont liés à la commémoration de la fin des deux Guerres mondiales. On retrouve après le 1er mai, jour de la fête du Travail, et le 14 juillet, jour de la fête nationale. Mais, les jours fériés liés à une fête religieuse catholique demeurent, de loin, les plus nombreux. On n’en compte pas moins de six.

Dans un souci croissant de laïcisation, le ministère de l’Éducation nationale a débaptisé les vacances scolaires de Pâques en les dénommant vacances de printemps. Cependant, deux temps de repos, les vacances de la Toussaint et celles de Noël restent explicitement liées à une fête religieuse. Ce sont là deux fêtes assez bien comprises, même des personnes qui sont très éloignées de la religion chrétienne.

En revanche, quand on parle du lundi de Pâques, du jeudi de l’Ascension, du lundi de la Pentecôte, ou encore du 15 août, jour de l’Assomption, l’histoire se complique…Si certainement aucun Français ne souhaite voir la disparition de ces jours fériés, ce qui se comprend, il peut être important tout de même de savoir à quoi correspond chaque fête catholique. A destination du jeune public, les éditions Bayard ont publié Les fêtes chrétiennes (34 pages, 11,90 €). Ce petit ouvrage est le fruit de la collaboration entre Nirham Tervuren et la graphiste et illustratrice Delphine Renon. Le résultat est plutôt réussi, en permettant aux enfants d’y voir plus clair à travers un livre richement illustré.

Pour un public adulte, Edith Momméja a signé Les fêtes chrétiennes : Histoire, sens et traditions (256 pages, 15,50 €) dans une volonté simple et instructive. Il s’agit de proposer à celles et ceux qui sont curieux de mieux comprendre chaque fête, l’histoire qui se trouve derrière chaque date du calendrier. Cela permet de remettre du sens derrière des noms qui nous paraissent bien souvent aujourd’hui obscurs.

Assomption ? Ascension ? Pâques ? Il n’est pas certain qu’un micro-trottoir donnerait des résultats probants. Et pourtant, on peut considérer qu’il s’agit là d’une culture générale nécessaire à la bonne compréhension du calendrier, cet instrument qui rythme notre temps et qui résulte d’une très longue histoire, héritage du monde romain, plusieurs fois remanié depuis.

Le réalisateur Olivier Marchon avait proposé en 2017 Le 30 février et autres curiosités de la mesure du temps (176 pages, 16 €), un ouvrage riche en anecdotes sur l’évolution de la façon dont on mesure le temps, avec cette année de 365 jours et un quart issue du temps que la terre met à faire le tour du Soleil. En effet, cette division n’a pas été sans poser des problèmes d’organisation…Et les inventions ont été nombreuses pour tenter de proposer un système viable, avant que l’Occident n’adopte massivement le calendrier grégorien. Seuls quelques pays pratiquent encore aujourd’hui un calendrier distinct, tels l’Iran, l’Afghanistan, ou encore l’Arabie saoudite, l’Éthiopie et l’Érythrée.

S’il a été question de réformer le calendrier qui va avec la mondialisation, de façon à le laïciser, aucune proposition n’a véritablement abouti. Et l’on n’est parfois pas loin de vivre déjà dans le monde imaginé par Isaac Asimov dans sa série Fondation, avec un calendrier terrien en usage dans tout l’univers qui va de pair avec un oubli total de ses origines. Qui s’interroge aujourd’hui sur septembre, octobre ou novembre qui signifient septième mois, huitième mois et neuvième mois en latin… ? Pourtant, au regard du calendrier grégorien, il y a comme un petit décalage…

Crédits illustration Pexels CC 0