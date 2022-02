Littérature et écologie : des livres pour réveiller sa fibre écolo ! 

​L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono

Présente dans tous les meilleurs livres sur l’écologie et l’environnement. L’homme qui plantait des arbres est un court roman publié pour la première fois en 1953, qui raconte l’histoire d’un berger de Provence, dans les Alpes françaises.

Ce berger solitaire a consacré sa vie à planter des graines dans un site stérile, mais qui ont finalement transformé le paysage en une nature verte qui déborde de vie. Le récit nous montre l’importance de la constance et de la patience, et comment nos actes, aussi insignifiants qu’ils paraissent, ont leur impact sur l’avenir. En effet, par exemple, le simple fait de privilégier les emballages écologiques plutôt que les emballages conventionnels peut déjà faire beaucoup pour la planète.

​Animalium de Katie Scott et Jenny Broom

«Bienvenue à Animalium. Un musée qui est toujours ouvert et qui abrite une étonnante collection de plus de 160 animaux pour les visiteurs de tous âges», c’est ce que vous pouvez lire à l’arrière-plan de ce livre fascinant et coloré. Ses illustrations d’animaux, invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères vous enchanteront et attireront également l’attention des petits de la maison. Il est considéré comme l’un des meilleurs livres de l’année par le magazine américain Kirkus Reviews.

Si vous aimez Animalium, vous serez peut-être intéressés par les autres titres de la collection : Botanicum, Historium ou Histoire de la vie, Evolution. Il s’agit de véritables merveilles de la littérature illustrée.

​La terre blessée (De quel monde hériteront nos enfants ?) de Miguel Delibes

Ses auteurs sont l’écrivain Miguel Delibes et son fils, le scientifique Miguel Delibes de Castro. L’œuvre se déroule comme une conversation où le premier pose des questions au second. L’amour pour la chasse de l’un et pour la science de l’autre converge dans un amour mutuel pour l’environnement. Un livre très didactique, peut-être un peu dépassé sur les questions du changement climatique mais qui permet de sensibiliser les grands comme les petits à l’avenir de notre monde.

​Écocide (Histoire des extinctions de masse des espèces) de Franz Broswimmer

Ce chercheur au Globalization Research Center de l’Université d’Hawaii, indique, comme d’autres experts, que la planète vit actuellement l’une des extinctions de masse les plus rapides de son histoire. Selon cet auteur, la perte de biodiversité est plus grave que la pollution, le réchauffement climatique ou le trou dans la couche d’ozone.

​Printemps silencieux de Rachel Carson

Il s’agit du premier auteur qui a écrit sur l’impact environnemental et elle est considérée comme le précurseur de l’écologie actuelle. Rachel Carson, biologiste marine, réunit dans ce livre une série d’articles qu’elle a publiés dans le New Yorker, où elle mettait en garde contre les effets nocifs des pesticides.

​Planète bleue, planète verte de Margalef

Cet auteur est indispensable dans une liste de livres sur l’environnement et ses textes sont étudiés dans le monde entier. Margalef nous présente les concepts de base de l’écologie, ce livre est parfait pour ceux qui s’initient au sujet et qui veulent acquérir une vue d’ensemble.

​Milliards de Carl Sagan

L’astronome aborde de manière simple et agréable plusieurs sujets tels que l’astronomie, l’écologie, la politique, l’avortement, entre autres. Mais l’argument qui préoccupe le plus l’auteur est le réchauffement de la planète et le trou de la couche d’ozone résultant de l’activité humaine.

​La vengeance de la Terre de James Lovelock

Ce travail du scientifique qui a formulé l’hypothèse Gaia, affirme que la Terre est en train de se venger de la maltraitance continue dont elle souffre par la main de l’homme. En fait, il analyse le modèle de consommation actuel qui ne tient pas compte de l’environnement et de ce qui arrivera à l’homme s’il ne change pas ce modèle. Lovelock confirme que le changement climatique est inévitable, mais il est optimiste et propose un certain nombre de lignes directrices pour sauver l’homme.

​Une vérité inconfortable (La crise planétaire du réchauffement climatique et comment y faire face) d’Al Gore

Ce livre rassemble tout le matériel utilisé par l’ancien président dans son documentaire sur les changements climatiques. Al Gore compte les conséquences et les effets des émissions de gaz à effet de serre, de la destruction des forêts et de la pollution des eaux.

​365 solutions pour réduire votre empreinte carbone de Joanna Yarrow

Dans ce manuel, l’auteur donne une série de solutions pour réduire la consommation d’énergie et il est également divisé par thèmes. L’analyse statistique montre les avantages et la quantité d’énergie que l’on peut économiser.

​Le changement climatique (Une réalité) d’Isabel Ripa

Le WWF Espagne, avec la collaboration d’Isabel Ripa, a élaboré ce projet pour rapprocher la population des problèmes qui affectent la terre comme la fonte des glaces, le réchauffement climatique et l’effet de serre. Le texte a un langage simple pour comprendre de manière agréable ce qui se passe et comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle. Il suggère également une série de mesures que nous devrions prendre pour freiner le changement climatique et ses conséquences néfastes.

​L’éducation environnementale et le changement climatique de Junta de Andalucia

Il s’agit d’un guide didactique qui traite de l’éducation environnementale visant à influencer le changement du modèle social actuel. Par le biais d’une stratégie d’action, la population participe au changement et parvient à réduire les effets du changement climatique.

​Béatrice et la louve de Concha López Llamas

Ce roman écoféministe dénonce les injustices subies tant par les femmes que par l’environnement. Il parle de la vie de Béatrice, une jeune femme, et d’Oak, une louve qui subit la violence de l’homme.

​La Sixième Extinction d’Elizabeth Kolbert

Parmi les livres sur l’environnement, il s’agit d’une critique sur le modèle actuel de vie de l’homme et s’il continue ainsi, ce sera la cause de l’extinction de nombreuses espèces animales. Selon Kolbert, on estime qu’un tiers de tous les coraux formant des récifs, un tiers de tous les mollusques d’eau douce, un tiers des requins et des raies, un quart de tous les mammifères, un cinquième de tous les reptiles et un sixième de tous les oiseaux tomberont définitivement dans l’oubli d’ici quelques années seulement.

​Un éveil écolo-littéraire

Les personnes ont toujours interagi avec la nature et l’environnement. Les problèmes liés à l’écologie ne sont pas nouveaux, mais il est déjà urgent de les aborder. Une intervention allant de l’éducation à la sensibilisation et à l’engagement dans ce domaine est indispensable : du respect de la nature et des animaux au développement durable et à la prise de conscience du consumérisme technologique.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à partir de la lecture de livre sur la protection de l’environnement, il est possible d’instaurer de toutes nouvelles habitudes et de soulever de nombreuses questions. Quelle est ma responsabilité dans ce qui est décrit dans le livre ou dans la réalité environnementale que je vis ? Est-ce que je connais cette réalité ? Puis-je apporter quelque chose pour l’améliorer ?

La prise de conscience, le développement de la vision critique et l’engagement personnel envers l’environnement font partie de l’éducation globale que nous devrions tous recevoir. Et la littérature est un outil privilégié pour développer ces propositions. Alors, n’hésitez plus et réveillez votre instinct écolo grâce à ces livres !