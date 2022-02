Les principales arnaques qui frappent les auteurs sur Internet

Pourquoi les auteurs sont-ils la cible d’arnaques sur Internet ?

Comme en témoigne le New York Times, le but des attaques qui prennent pour cible les auteurs n’est pas toujours évident. Il n’y a pas de demande de rançon, pas de vol d’informations personnelles sensibles si ce n’est celui de manuscrits précieux pour l’auteur ou l’éditeur. Les vols concernent aussi bien des auteurs de renom, de Margaret Atwood à Ian McEwan, que des manuscrits disposant d’une très faible valeur commerciale.

Les premiers romans d’auteurs inconnus, des nouvelles de fiction expérimentales et autres écrits, qui disparaissent sans crier gare ou presque, et que l’on ne retrouve ni sur le marché noir, ni publiés en ligne sous de faux noms. Des vols étonnants donc, sans demande de rançon, qui laissent les spécialistes de la cybersécurité perplexes.

Toutefois, l’une des principales pistes pouvant expliquer ces arnaques incriminerait des acteurs directs du monde de l’édition, les scouts littéraires. Ces “têtes chercheuses” des éditeurs sont à l’affût de nouveaux écrits de tout type, dont ils pourront vendre les droits aux éditeurs internationaux.

Ces vols peuvent aussi être proposés à des producteurs de films, de séries et de programmes télévisés. Tout type de manuscrit peut alors avoir de la valeur. Le rôle de ces scouts littéraires est de fournir des manuscrits variés : plus ces manuscrits sont nombreux et accessibles rapidement, et plus ils seront rentables.

Principaux types d’arnaques et comment les éviter

Les principales techniques utilisées par ces cybercriminels d’un nouveau genre sont les attaques de phishing, hameçonnage en français. Les personnes piégées reçoivent un e-mail, qui peut sembler être à l’origine d’un agent littéraire ou d’un éditeur, et qui demande souvent de manière pressante des informations sensibles, telles que le partage d’un nouveau manuscrit, ou un lien sur lequel cliquer pour signer un contrat.

Pour se protéger contre ce type d’attaques, il est primordial de prendre le temps d’inspecter soigneusement l’adresse e-mail de l’expéditeur, qui est souvent mal orthographiée. Si le nom d’un éditeur connu est cité, n’hésitez pas à le contacter directement pour vérifier la légitimité des informations partagées. En aucun cas vous ne devez répondre à cet email, et ne succombez pas à la pression. Des mots forts qui expriment un sentiment d’urgence peuvent être l’un des signes qu’il s’agit d’une tentative d’attaque de phishing.

Vous devrez également vous méfier des sites Internet qui vous proposent de vous mettre en relation avec des éditeurs, vous faisant des offres particulièrement alléchantes pour l’achat de vos manuscrits. Pour sécuriser vos comptes en ligne, la règle numéro 1 est de ne jamais communiquer vos identifiants ou vos mots de passe, quel que soit l’interlocuteur face à vous, au téléphone et encore moins par email.

Pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe, qui permet de générer des mots de passe forts et complexes, et les enregistre pour vous. Vous n’avez plus qu’un mot de passe à retenir, celui de votre gestionnaire.

Dans tous les cas, la prudence, le temps et la réflexion seront vos meilleurs alliés dans la lutte contre les tentatives d’arnaque en ligne.

