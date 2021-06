L'impact de la numérisation des livres

C’est sans compter notre façon de lire qui a également changé avec la numérisation de ces derniers. Les livres sont désormais téléchargeables en quelques clics, plus besoin de se rendre à une bibliothèque, des supports tel que Kindle, les tablettes ou encore les smartphones sont devenus de formidables outils pour lire des livres sans s’encombrer et ayant à portée un choix plus grand que n’importe quelle bibliothèque dans le monde peut proposer.

Le commencement de la numérisation des livres

C’est principalement Google qui a été à l’initiative de ce mouvement lancé fin 2004 sous le nom de Google Print qui avait pour but de numériser 15 millions d’ouvrages en 6 ans. La numérisation a toujours été une étape en tête dans l’optique de conserver notre patrimoine, d’en avoir une trace digitale.

Les livres existent depuis des millénaires, ils renferment des contenus extrêmement précieux et variés englobant aussi bien notre Histoire que les aventures imaginaires narrées par des auteurs de légende. Il est donc tout naturel que les ouvrages aient été numérisés afin d’une part de les avoir sous format numérique, mais aussi afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, rendre les livres accessibles à tous partout dans le monde.

Le projet de Google, en 2005 a motivé deux autres projets similaires à se monter. D’un côté l’OCA (pour Open Content Alliance) regroupant de grands groupes américains comme Microsoft, Yahoo ou encore Adobe voulant centraliser les archives libres de droits afin d’en faire profiter le plus grand nombre. De l’autre côté, un projet européen ayant un but similaire avec pour nom Europeana.

L’évolution de la numérisation des livres

En 2007, Amazon a lancé Kindle et en 2008 le format EPUB3 devenu l’un des plus populaires pour les livres numériques a été créé. C’est à partir de cette époque que le monde de l’édition et des livres a drastiquement changé, au fil des années, pour devenir celui qu’on connaît aujourd’hui.

Si, auparavant, il était impensable d’acheter ses livres sur Internet, il était nécessaire de se rendre dans une librairie ou bien dans une bibliothèque pour en emprunter un, ce paysage a littéralement changé en un peu plus d’une décennie.

Les livres physiques restent tout de même, les plus populaires et représentent plus de 75 % des revenus générés pour un peu moins de 8 % pour les livres numériques en 2019. Malgré tout, cette tendance continue à progresser, chaque année les revenus sur les livres numériques ne cessent de croître.

En plus, au-delà du format numérique d’un livre, d’autres formats ont su se démocratiser comme le livre audio qui permet d’écouter un livre tout en conduisant, se baladant… Une façon d’apprendre par l’écoute qui se veut populaire ces dernières années.

Les avantages des livres numériques

Un livre numérique est en tout point supérieur à un livre papier car il permet facilement d’être répliqué, accessible à tous. Il ne pèse aucun poids physique et donc n’est pas encombrant à transporter. D’un point de vue écologique c’est tout bonnement extrêmement bénéfique, plus besoin de papier !

Le seul côté négatif est pour les habitués de la lecture, la sensation d’avoir un livre dans les mains, de tourner les pages, c’est quelque chose qu’un livre numérique ne peut pas procurer. En revanche, c’est tout un monde qui vous est accessible en quelques clics, vous pouvez transporter et accéder à une quantité astronomique de contenu à l’aide de votre tablette sans avoir à vous déplacer.

De plus, le prix des livres numériques de par l’absence du coût du papier et de l’impression sont moins chers et donc favorisent davantage l’accessibilité à tous. En tout cas, le pourraient.

L’impact de la numération des livres sur les auteurs

Si le monde des livres numériques a changé la façon dont les lecteurs peuvent se procurer et lire des livres, c’est aussi le cas pour les maisons d’édition, les auteurs ou encore les rédacteurs de blogs.

En effet, auparavant il était absolument nécessaire d’avoir une maison d’édition acceptant votre ouvrage afin de se faire publier et éventuellement devenir un écrivain à succès, mais aujourd’hui avec le monde d’internet et des livres numériques, il est tout à fait possible de publier votre ouvrage par vous-même à faible coût et de connaître la gloire.

Devenir un auteur à succès en ligne ?

Il ne faut pas oublier que le support physique reste le plus vendu encore à l’heure actuelle, en revanche commencer via le support numérique est une bonne idée pour se faire connaître et s’affranchir éventuellement temporairement des maisons d’édition.

Il est en effet complexe de trouver une maison d’édition et de vous faire publier quand vous êtes un écrivain inconnu au bataillon, votre seul juge sera l’éditeur qui aura entre ses mains votre destin, sa décision aura des répercussions dramatiques sur votre potentielle future carrière en tant qu’auteur à succès.

Grâce aux livres électroniques, la donne a changé. Par exemple, sur Amazon, il est tout à fait possible de publier et vendre votre ouvrage numérique. Il ne tient qu’à vous alors de le faire connaître et s’il est concluant, si vous êtes certain de la qualité de votre livre, il y a de fortes chances qu’il se vende.

Certains auteurs ont réussi à se faire connaître de la sorte via le monde en ligne, par le biais du bouche-à-oreille en commençant via Amazon puis ont réussi à trouver une maison d’édition et même à faire de leur livre un film. Il existe quelques auteurs à succès de ces dernières années qui n’ont pas commencé par la publication papier, mais par celle numérique.

Comme tout produit, un livre peut être promu en ligne que ce soit par le biais d’une plateforme comme un blog, via les réseaux sociaux ou même une chaîne YouTube. Vous avez donc de nombreuses armes à utiliser pour faire connaître votre livre et éventuellement convaincre vos futurs lecteurs à l’acheter contrairement au monde de l’édition où votre première porte à franchir sera votre éditeur ayant entre ses mains votre futur. Vous savez ce qu’il vous reste maintenant à faire, certains auteurs choisissent d’utiliser leur nom et prénom personnel en tant que nom de domaine (xavier-corbin.com) à titre d’exemple, hébergent leur site web grâce à Hostinger qui est le moins cher de tout le marché de l’hébergement et commencent leur aventure à partir de presque rien.

L’utilité des livres numériques pour les créateurs de blogs

Un livre c’est bien plus que quelques écrits, c’est un symbole, une source de savoir. C’est pourquoi de nombreux créateurs de blogs ont su utiliser les livres numériques à leur avantage afin de publier leurs connaissances gratuitement sous la forme d’avant-goût ou complètement afin d’apporter de l’aide à leurs lecteurs et ainsi potentiellement proposer des services et produits en lien avec leurs livres.

Une des techniques les plus utilisées est d’obtenir gratuitement un livre numérique fournissant des informations ou proposant des conseils en échange de votre adresse mail. C’est une méthode répandue chez de nombreux entrepreneurs détenteurs d’un blog parce que votre adresse mail est la meilleure façon de vous contacter, d’éventuellement vous atteindre afin de vous proposer des services et des produits en relation avec un sujet qui vous intéresse.

Ainsi, si vous avez un projet en tête, il est évident qu’un blog sera un bon vecteur pour promouvoir celui-ci, en parler davantage informer, bref générer une audience qui sera attentive à votre projet ou à votre contenu. Si vous voulez aller plus loin, écrire un livre numérique juste d’une dizaine ou même d’une vingtaine de pages est une excellente solution pour renforcer votre valeur et celle de votre blog.

La symbolique d’un livre qu’il soit papier ou numérique n’est pas à sous-estimer. Cela représente une forme de savoir, des écrits qui ont du poids, auxquels les lecteurs veulent avoir confiance, veulent en tirer quelque chose que cela soit des connaissances ou un bon moment divertissant. Ne sous-estimez pas ce vecteur à associer à votre blog, pour en tirer de nombreux avantages afin de toucher encore plus votre future audience !

Crédit photo : @felipepelaquim/Unsplash