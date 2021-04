Newsletters

Encore une semaine qui s’achève étrangement, avec l’une de ces informations de dernière minute qui fait trembler les murs. La commandite qui maintient Arnaud Lagardère ne tiendrait plus bien longtemps. L’accord entre l’héritier du groupe, Vincent Bolloré, Bernard Arnault et les autres actionnaires y était conditionné. Or, l’accord s’approche. Bien vite.

Au Québec, voici la fin d’une affaire juridique fera pousser un soulagement aux auteurs de fiction. Il s’agit de l’histoire Hansel et Gretel, d’Yvan Godbout. Et de la décision de la Cour suprême du Canada de ne pas rouvrir le dossier. Pas celui-là, directement, mais un point corrélé, concernant les limites que la loi pourrait imposer à la fiction.

En Chine, on écoute des audiolivres dans une librairie. Quelque chose de banal, dans le format, mais qui prend ici une autre dimension.

En France, La Partie devient une nouvelle maison d’édition jeunesse, avec le groupe Madrigall (Gallimard-Flammarion) comme partenaire. Un catalogue frais, qui fera ses premiers pas en août 2021.

Les Pays-Bas viennent de numériser 2 millions de documents liés au passé colonial du pays. La traite des noirs, les comptes, les transactions, le tout accompagné de dessins, pour donner plus d’ampleur.