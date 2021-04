“Pornographie juvénile“, la justice protège la fiction

Ils avaient « produit et distribué de la pornographie juvénile », selon les chefs d’inculpation qui avait guidé le procès entamé en avril 2019. Pourtant, si le milieu du livre québécois reconnaissait volontiers que l’ouvrage aurait mérité un peu plus d’édition (voire d’attention), tout le monde s’accordait sur un point : il ne s’agissait que de fiction. Et accuser Yvan Godbout, un auteur de 49 ans alors habitant à Québec, et Nycolas Doucet, le directeur général des éditions AdA, découlait de la folie douce.

Au terme d’une année et demie de procédure, les deux hommes finirent acquittés, la justice québécoise ayant tranché en leur faveur. L’avocat d’Yvan Godbout, Jean-Philippe Marcoux avait ainsi pointé que « la loi demeure constitutionnelle pour quelqu’un qui va activement encourager le passage à l’acte dans un écrit. Ce sont les récits qui ne font que décrire ces activités-là, comme dans le cas du roman d’horreur de mon client, qui ne pourront plus être accusés en fonction de la loi actuelle ».

Et durant toute cette période, l’interprofession avait amplement fait part de son soutien à l’auteur, à l’œuvre de fiction.

Si des livres ont déjà fait l’objet de retrait des rayons de librairies ou de bibliothèques dans un passé somme toute fort triste et pour diverses raisons, cette cause criminelle semble atteindre un autre niveau, qui inquiète tous les éditeurs, puisqu’ici on criminalise l’écriture d’une fiction. Sans porter de jugement sur le roman et le passage mis en cause, il semble que l’arrestation d’un auteur et de son éditeur pour incitation à commettre un crime grave à travers une œuvre de fiction est pour le moins fort menaçante. – Arnaud Foulon, l’Association nationale des éditeurs de livres, mars 2019.

Mais on en avait presque pas fini...

Pourtant, les plaignants ne s’étaient pas contentés de ce revers judiciaire : ils avaient porté leur demande devant la Cour suprême, tentant de convaincre, dans une procédure d’appel, la plus haute juridiction. Le Procureur général du Québec cherchait alors une manière non de prolonger les accusations portées contre le romancier et sa maison d’édition, mais qui portait bien plutôt sur les articles du Code criminel. La Cour supérieure les avait en effet invalidés dans son verdict.

Selon La Presse, le procureur souhaitait, ni plus ni moins qu’à rendre leur constitutionnalité aux articles déchus, attendu que ces derniers permettaient de prolonger la lutte contre la pédocriminalité. « Cette procédure judiciaire ne remet aucunement en question l’acquittement prononcé par la Cour supérieure à l’égard des accusés dans ce dossier », avait déjà précisé le directeur adjoint du cabinet du ministre de la Justice.

En revanche, le juge Blanchard dans sa décision avait procédé à une distinction entre « le matériel qui expose une réalité tangible, des vidéos, des photos et même des dessins, par exemple, et une fiction littéraire ». Et d’en conclure alors que les articles du Code criminel ratissaient trop largement, au point de faire mettre en accusation un écrivain, pour une œuvre d’imagination.

Modifiés en 2005, ils couvrent ainsi un trop large périmètre « d’une certaine littérature pornographique, contenant des passages de pédopornographie », estimait le juge. Chose sur laquelle le procurait entendait donc revenir pour « rétablir la constitutionnalité des dispositions invalidées du Code criminel, qui constitue un élément important des moyens mis en œuvre pour lutter contre la pornographie juvénile »

Replonger dans la loi

De fait, Hansel et Gretel auront plus que déjoué les ruses de la sorcière : ils seront parvenus à apporter plus de liberté à la fiction au Québec.

Dans un communiqué, la présidente de l’Union des écrivaines et écrivains québécois, Suzanne Aubry, accueille avec soulagement cette nouvelle. Et de rappeler « les préjudices graves subis par l’auteur à la suite de son arrestation et des accusations qui ont suivi ».

Dès lors que la Cour suprême met un terme à l’affaire, le « débat théorique sur les articles de loi invalidés par la Cour supérieure » prend fin. Et pour la présidente de l’UNEQ, il est désormais temps que les élus « se penchent de nouveau sur ces articles, dont l’interprétation trop large a mené à cette déplorable saga judiciaire ».