Newsletters

Le poète, traducteur et critique littéraire suisse Philippe Jaccottet est mort ce mercredi 24 février à l'âge de 95 ans, a annoncé sa famille. Il laisse derrière lui une oeuvre immense de poète et de traducteur, saluée par la critique et le public.

L'avocat et auteur Emmanuel Pierrat est suspendu de ses fonctions au sein de Pen Club International, où il occupe la présidence du Comité des Écrivains pour la Paix, nous a indiqué l'organisation de défense des droits des auteurs. L'intéressé dément.

Paul McCartney, ancien des Beatles et des Wings, publiera une sorte d'autobiographie, à travers un livre qui réunira les paroles de quelque 154 chansons écrites au cours de sa carrière. L'imposant ouvrage est attendu pour la fin d'année 2021.

Il est le format que l'édition suit de très près, en ce moment : l’industrie de l’audiolivre pèserait 4,8 milliards $ actuellement, avec un taux de croissance composée de 15 %, soit 19,4 milliards $ d’ici 2030...

Mais aussi le bilan européen de la pandémie pour le livre, la gestion des livres par Amazon, Mon amie Adèle sur Netflix...