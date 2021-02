Niko, de Paco Sordo : catastrophe et rigolade...

Niko a une dizaine d'années, il vit dans un avenir qui ressemble beaucoup à notre époque, mais où les inventions les plus folles sont possibles.

Autant dire que ses parents inventeurs s'en donnent à cœur joie ! Trois aventures, trois objets fous : une machine à défaire le temps, un petit frère robot très obéissant et un rayon laser qui rend tout appétissant.

La plus grande joie de Niko est de voler leurs inventions à ses parents et de les détourner... au risque, bien sûr, de créer quelques magnifiques catastrophes. Heureusement, les adultes finissent toujours par remettre la main sur Niko, et tout rentre dans l'ordre... jusqu'à la bêtise suivante !

Le premier scénario de BD de Paco Sordo est complètement délirant, et son trait rond et tendre, et ses couleurs pétillantes donnent du peps et de la bonne humeur à cette nouvelle série, bientôt incontournable !

En voici quelques premières pages, pour le plaisir...

Une bande dessinée inédite, l'une des toutes premières créations du label BD Kids ! La première bande dessinée de Paco Sordo, jeune auteur espagnol, illustrateur chez Bayard de la série des Aventures hyper trop fabuleuses de Violette et Zadig sur un texte d'Antoine Dole. Un univers à la fois proche de nous et complètement déjanté, des personnages loufoques, un dessin cartoonesque et des bêtises à gogo : une série idéale pour les 7/9 ans, le cœur de cible de BD Kids.

[à paraître 7/04] Niko Tome 1 – Paco Sordo, trad. Martine Desoille – Bayard jeunesse – 979-1-0363-1720-0 – 9,95 €