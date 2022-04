A vingt-sept ans, Anne Elliot, la deuxième fille d'un baronnet désargenté du Dorset, mène une vie triste et solitaire. Huit ans plus tôt, sous l'influence d'une amie chère, elle a refusé la demande en mariage de Frederick Wentworth, un jeune officier de marine qu'elle aimait profondément, mais que son entourage n'a pas alors jugé digne d'elle. Vivant désormais dans le regret de cet amour perdu, Anne est négligée par son père, un homme peu aimant et obsédé par son image et son rang, et sous-estimée par des soeurs égoïstes et vaines. Lorsque Frederick Wentworth, à présent capitaine et fortuné, revient dans la région avec le désir de se marier, Anne est partagée entre la crainte et l'espoir. Leur amour va-t-il avoir une chance de renaître ? Souvent présenté comme un récit de la maturité, Persuasion est le dernier roman achevé de Jane Austen. Dans un style tout en retenue, l'auteure nous livre un superbe portrait de femme, sans se départir de son inégalable talent pour la satire sociale. Edition et traduction de François Laroque