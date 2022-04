Kit escape game famille La malédiction du pharaon

Un kit complet et réutilisable pour organiser des parties d'escape game réussies en famille ou lors d'anniversaires et de fêtes. Votre groupe d'explorateurs et d'archéologues se retrouve nez à nez avec des momies, transportés en Egypte antique. Vous avez 60 minutes pour revenir à votre époque. Le matériel comprend : -48 cartes/énigmes - 1 carnet de route de 16 pages - 1 lettre aux explorateurs - 1 parcours avec des gages - 1 grand parchemin de l'histoire de l'Egypte - 1 jeton " pharaon "