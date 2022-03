Tout ce qui est à toi brûlera

Il est son mari, elle est sa prisonnière. Dans le sillage de Misery, Room et de Né d'aucune femme, un roman au suspense psychologique dévastateur et hautement immersif, un huis clos terrifiant sur la folie et l'emprise, dans lequel même le lecteur est retenu captif. Il est son mari, elle est sa prisonnière. Il l'appelle Jane, mais ce n'est pas son nom. Thanh Dao a quitté illégalement son Vietnam natal pour rejoindre l'Angleterre, ses universités, sa liberté. Mais le rêve a viré au cauchemar. Personne ne soupçonne qu'elle est là, prisonnière de cette ferme perdue au milieu de nulle part. Personne ne viendra la sauver. Sept ans que la jeune femme subit les remontrances, les humiliations, les punitions de l'homme qui l'a achetée. Bien sûr, elle a tenté de s'échapper, mais comment fuir ces plaines où le regard porte jusqu'à l'infini ? Pourtant, aujourd'hui, elle a plus de raisons de lutter que jamais. Il y a cette vie minuscule qui grandit en elle. Et cette femme, cette voisine charmante et naïve venue se présenter un matin. Une étrangère dont Thanh est convaincue qu'elle est porteuse d'espoir...