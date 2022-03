Un père immigré sujet d’une passion aussi ardente qu’inexplicable pour Donald Trump, une mère nostalgique d’un Pakistan pourtant hanté par le spectre de la Partition, une professeure de lettres stupéfiante de lucidité, un riche financier qui n’hésite pas à user de ses talents de spéculateur pour ourdir sa vengeance, et une amante dont le souvenir charnel s’accompagne de symptômes embarrassants : voici quelques-uns des personnages qui façonnent l’Amérique d’Ayad Akhtar. Entre fiction et réalité, des attentats du 11 Septembre à l’élection de Donald Trump, de New York à Scranton en passant par Abbottabad, sur les planches d’un théâtre ou dans le cabinet d’un médecin véreux, Terre natale scande avec une rage jouissive l’épopée de l’identité américaine dans un pays dont l’idéal est à bout de souffle.