La première biographie officielle de Messi par le journal qui lui a remis ses six Ballons d'Or. En août 2021, après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi, signait au Paris-Saint-Germain, illuminant d'une lumière nouvelle toute la Ligue 1. Cet événement, ainsi que l'ensemble de la carrière de Messi, et en particulier ses sept Ballons d'Or, ont été relatés en détail dans France Football, notamment par Florent Torchut, correspondant du journal à Barcelone. Ce lien fort entre " La Bible du Football " et ce Messi du foot, a permis de coller au plus près du plus grand joueur de son époque, qui a notamment confié ses photos de famille pour les besoins du livre. Cet album richement illustré retrace les premiers pas de La Pulga à Rosario, ses plus grands succès avec le Barca, jusqu'aux coulisses de son arrivée à Paris et sa première victoire, avec l'Argentine, en 2021, en Copa América.