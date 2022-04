Comment briller dans la société quand on n'a ni sou en poche ni habit convenable à se mettre sur le dos ? Georges Duroy en est là de ses réflexions quand il croise un camarade qui lui propose un poste de rédacteur. Sans scrupules, rusé et séduisant, celui que tous surnomment bientôt "Bel-Ami" entrevoit rapidement les moyens de satisfaire son ambition. Mais jusqu'où ira la marche audacieuse de ce "roy" des parvenus ? TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Genre, genèse et réception de l'oeuvre- Contexte historique- Pour mieux interpréter- ChronologieTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Un exemple de récritureGROUPEMENTS DE TEXTES- Du réalisme en littérature- Les représentations de la presse au XIX ? siècle- Les représentations du féminin et du masculin dans l'oeuvre de MaupassantCAHIER ICONOGRAPHIQUE.