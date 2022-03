Game of Familia Tome 2

Invoquée dans an autre monde, la famille Hatsushima s'évertue à essayer d'en devenir les sauveurs, soutenue dans l'ombre par Sasae. Mais le nombre et la force écrasante des monstrueux Dead Mells menace déjà de pousser ce monde vers l'extinction. C'est alors qu'arrivent des renforts depuis la capitale de Saifan. Mais une fois le danger écarté, les soldats apprennent à la famille de Sasae qu'ils sont là sous la contrainte car le jeune homme aurait séduit la reine et se serait enfui avec elle ! Qu'est-ce que cela peut bien cacher ?