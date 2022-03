L'extravagant Mr CAPRA !

"Ce qui métonne le plus, en fin de compte, ce nest pas quil soit devenu un classique, mais quil ait vu le jour. Un film sur la façon dont il fut fait aurait été encore plus drôle que le film lui-même" . Frank CAPRA Et si au lieu dun film, on en faisait une BD... Pour célébrer le 30ème anniversaire de la disparition du maître réalisateur américain, les éditions Filidalo plongent dans le Hollywood des années 30 pour une aventure savoureuse et mouvementée, librement inspirée de faits réels. Comment tirer son épingle du jeu lorsque lon vous ignore à la table des grands ? Comment faire en sorte que les choses basculent dun côté et non pas toujours de lautre ? Eternelle énigme du succès... Certains fomenteraient manigances, coups en douce ou savants stratagèmes, mais ici rien de tout cela... Simplement le sel de la vie _incertain et improbable_ et lamitié bondissante entre un réalisateur et son scénariste. Une "comédie/fable" à la Capra parfum tout cinéma... . ACTION !