Ce n'est pas ce que vous mangez qui vous fait grossir

Le guide pour maigrir sans régime en agissant spécifiquement sur la vraie cause de votre surpoids. Pour se sentir bien, on dépend souvent trop de la nourriture ! Que ce soit pour lutter contre le stress, l'anxiété, la déprime ou le manque affectif, on va manger trop, on va manger mal et stocker du gras. Grâce aux dernières données des neurosciences, découvrez comment maigrir en agissant sur la vraie cause de votre surpoids qui n'est souvent pas un problème diététique mais un véritable trouble hormonal, nerveux ou neurobiologique. Un point sur les mauvaises manières de s'alimenter, sur les régimes amaigrissants et leurs dangers et sur les stratégies minceur validées par la diététique et les neurosciences. Manque de sommeil, stress, ménopause, déséquilibre du microbiote, dépression, dépendance alimentaire, hyperactivité et hypersensiblité : les principaux facteurs de prise de poids à l'aune des dernières découvertes en neurosciences. Des conseils innovants et spécifiques pour maigrir selon les facteurs.