Lucky Luke by ... Bonhomme : The Man Who Shot Lucky Luke

Un cowboy qui tire plus vite que son ombre, son cheval un brin sarcastique - le Far West n'a jamais été aussi drôle ! Un hors-série hommage par une étoile montante de la bande dessinée. C'est une journée qui ne se termine pas bien pour le cowboy solitaire. A court de tabac, arrivé sous une pluie battante dans la petite ville minière de Froggy Town, il est vite pris à partie par deux des frères Bone, tristement célèbres localement. L'affaire se règle sans dégâts, mais la réputation de Luke le précède, et quand les habitants lui demandent d'enquêter sur un hold-up à la place du sheriff - James Bone - l'ambiance devient encore plus tendue ...