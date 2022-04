Nottingham Vol. 1 - The King's Ransom

L'histoire de Robin des Bois est connue de tous, mais nul ne sait réellement qui fut le légendaire adversaire du sheriff de Nottingham. Et si le brigand et le sheriff n'avaient fait qu'un ? Le premier tome d'une nouvelle exploration du mythe. 1192. Richard, roi d'Angleterre, n'est pas rentré de croisade. Les rumeurs le disent mort, et son frère, Jean Sans Terre, avance ses pions pour prendre le trône, comptant sur le soutien et l'argent des sheriffs du royaume. Dans la forêt de Sherwood, Marian, jeune châtelaine saxonne, tente de convaincre une famille de hors-la-loi de lutter avec elle pour mettre à mal les plans de ce dernier, avec l'aide d'un homme au visage caché derrière un masque - qui n'est autre que le Sheriff de Nottingham.