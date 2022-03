Thorgal Vol. 23 - Thor's Shield. 23

Une extraordinaire saga Viking aux accents de science-fiction. Déjà 23 albums parus en langue anglaise. Jolan et ses nouveaux compagnons sont arrivés chez Manthor sains et saufs. L'entente n'est toujours pas parfaite, cela dit, et les consignes de leur maitre n'arrangent pas les choses : leur prochaine tâche ne pourra être accomplie que s'ils ouvrent, tous ensemble, une porte magique ; mais une fois celle-ci franchie, un seul d'entre eux pourra être l'Elu. Sauront-ils néanmoins forger alliances et amitiés durables pour surmonter les obstacles qui les attendent ? Car leur objectif n'est rien moins que de dérober le bouclier de Thor !