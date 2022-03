C'est par hasard que Balak rencontre Lydia dans un bus bondé, et que débute entre les deux idéalistes une idylle. Le hasard, pourtant, est loin d'être anodin dans cet Alger onirique : Balak fait en effet partie de la secte rationaliste des Zahiroune, dont la doctrine s'articule autour de la chance, symbolisée par un mystérieux dé noir. Le jeune révolutionnaire ignore que le directeur des Sectes au ministère de l'Intérieur s'apprête à lancer ses espions à sa poursuite... Au coeur de cette guerre de croyances, le cocon de l’amour naissant est le prétexte à une exultation philosophique bouillonnante. L’enchevêtrement de pensée de ce couple bohème et révolté s’avère douloureusement représentatif d’une jeunesse algérienne qui a soif de débats et d’idées – comment vivre lorsque le concept même de raisonnement devient illégal ? Chawki Amari se joue des codes du polar et du roman d’anticipation pour pointer du doigt les défaillances politiques d’un pays dont il brosse un portrait aigu. Amari pose une nouvelle pierre à son grand-oeuvre avec ce texte engagé, corrosif, brillant.