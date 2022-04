Deutschland Aktuell. L'Allemagne d'aujourd'hui, les nouveaux défis. 3e édition actualisée et enrichie

Cet ouvrage de civilisation rédigé en allemand, entièrement réactualisé et enrichi de 3 nouveaux chapitres s'adresse aux élèves germanistes de classes préparatoires et aux étudiants (de l'université ou en Sciences Politiques) ayant besoin d'acquérir, dans le cadre de leur préparation aux concours des Grandes Ecoles ou de leurs examens, des connaissances précises et fondamentales sur l'Allemagne d'aujourd'hui. Comprenant 31 chapitres thématiques, Deutschland Aktuell donne la possibilité de s'entraîner aux épreuves écrites et orales sur des questions d'actualité en offrant, de façon rigoureuse et méthodique, une vue d'ensemble sur chaque thème abordé. Pour chaque chapitre, sont proposés : - des clés indispensables pour en savoir davantage sur le thème étudié - un focus sur les notions incontournables à connaître - un résumé reprenant les éléments majeurs de la thématique - un lexique à mémoriser pour pouvoir s'exprimer plus facilement sur le thème proposé - une boîte à questions spécial concours proposant les sujets déjà tombés aux concours et d'autres susceptibles d'être donnés sur la thématique traitée - des conseils de lectures ou de vidéos pour faire des recherches complémentaires - des liens internet fiables pour aller plus loin Les plus : - la traduction des mots difficiles - une chronologie des événements historiques les plus importants