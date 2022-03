La petite bande

Voici l'histoire d'une petite bande, celle de quelques anciens élèves d'un lycée des beaux quartiers de Paris dans les années 1990. François, dandy, beau-parleur, courtise les élèves d'un autre établissement où il est devenu surveillant. Hadrien, qui organisait les soirées les plus délurées, voit à son grand regret sa petite amie enceinte. Pierre-Marie, aristocrate, enterre son père dans le manoir familial. Laurent, professeur au Caire, s'apprête à épouser une paysanne égyptienne illettrée. En chemin, le narrateur évoque l'histoire de sa famille, d'un grand-oncle, beau jeune homme arrêté par la Milice parce qu'il était juif. Une bande, cela peut-il durer avec l'arrivée de l'âge ? Qu'en est-il des amitiés éternelles, des passions jurées, des ambitions folles ? D'un style épuré, Vincent Jaury donne vie à une fresque de personnages hauts en couleur et à toute une géographie d'un certain Paris aujourd'hui évanoui, du Baron au Mathis en passant par les bordels " de luxe " . N'est pas moins évanoui le refus par les personnages de l'esprit de lucre et de réussite qui a submergé le monde. Un premier roman mélancolique et déchirant comme le temps qui passe.