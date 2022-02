En quête de toi

Quand un accident efface le passé et compromet l'avenir en une fraction de seconde, que nous reste-t-il ? Après trois ans de relation, le mariage de Liam et de Mathias est imminent. Couple fusionnel, les deux amants ont du mal à être séparés. Quand un rendez-vous professionnel à Paris s'impose dans son emploi du temps, Liam n'a pas d'autre choix que de s'y rendre. Lorsque Liam a un accident de la route, tout bascule en une fraction de seconde. A son réveil à l'hôpital, le verdict tombe : il est amnésique. Les cinq dernières années de sa vie ont disparu et avec elles, le couple qu'il formait avec Mathias. Sans ses souvenirs et sans aucune certitude de les retrouver un jour, Liam va devoir se reconstruire et apprendre à vivre sans cette partie si importante de lui-même. Mais que restera-t-il de sa relation avec Mathias ? Les deux hommes pourront-ils sauver leur mariage ou leur amour disparaîtra-t-il au même titre que les souvenirs de Liam ? #Amnésie #MM #SeRedécouvrir