Jujutsu Kaisen Tome 13

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! L'ingénieux plan de Suguru Geto se met doucement en place : un rideau de 400 mètres de rayon est mystérieusement tombé sur le quartier très fréquenté de Shibuya, à Tokyo, afin de piéger les non exorcistes à l'intérieur ! Le but ? Attirer Satoru Gojo dans un piège... Seulement, malgré tous les efforts de ses adversaires, rien ne semble pouvoir venir à bout du plus puissant des exorcistes... Cependant, l'arrivée de Mahito pourrait bien changer la donne, car Satoru acceptera-t-il de s'en prendre à des humains altérés pour sauver le plus grand nombre ? Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?