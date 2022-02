Classroom for Heroes - vol. 12

Un ex-brave peut-il mener une vie quotidienne plan-plan ? N'y pensez même pas ! Demain, c'est l'anniversaire d'Earnest ! Et qui dit "anniversaire", dit "cadeau". Mais pour acheter un cadeau à sa belle, Blade va devoir gagner de l'argent pour la première fois de sa vie ! Il sera donc "homme à tout faire" et vendra ses services sur la place publique. Parviendra-t-il à satisfaire ses futurs clients sans dévoiler sa qualité d'ex brave ? Après l'anniversaire, le mariage ! En effet, l'Impératrice de l'académie Rosewood a décidé de dire "oui" à un charmant prince venu d'une contrée lointaine ! Blade restera-t-il de marbre devant ce projet de noces princières ? Au fur et à mesure que notre héros avance dans son apprentissage de la vie, il éprouve des sentiments de plus en plus humains. S'éveillera-t-il un jour à l'amour ? Connaîtra-t-il les affres de la jalousie ?