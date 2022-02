Ivanhoé 5e - Sir Walter Scott

Direction le Moyen Age : parti combattre en Terre sainte, le roi d'Angleterre -- Richard Coeur de Lion -- disparaît mystérieusement. Son fidèle chevalier, Ivanhoé, part donc à sa recherche. Grâce aux titres de la collection "Harrap's school", les élèves de collège peuvent commencer à lire en VO tous les grands classiques de la littérature anglo-saxonne. Le texte en anglais est adapté aux niveaux des collégiens et revu par des enseignants. Il est également enrichi de belles illustrations, d'un lexique en fin d'ouvrage pour aider à la compréhension de l'intrigue et d'une version audio pour s'imprégner du bon accent dès le collège et de fiches pédagogiques téléchargeables pour favoriser l'étude en classe. Lire en anglais ? C'est facile et plaisant avec Harrap's.