"Non. C'est hors de question. J'ai dit "jamais", c'est jamais. Je remettrai jamais les pieds là-bas. Pour moi, l'Algérie, c'est... C'est l'Atlantide. Le continent englouti". Daniel a une discussion animée avec son père, sur un sujet sensible : l'Algérie. Pour son père, pied-noir, pas question d'y retourner : c'est l'Atlantide, le continent englouti. Daniel décide d'aller à Alger sur les traces de son père. Après une enquête fouillée, Daniel trouvera les réponses à ses questions par l'intermédiaire de M'hamed. Alger-retour est une histoire personnelle, mêlant chassé-croisé et transmission.