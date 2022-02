Trahison au texas

La vie au Crazy Hills est devenue folle et les cowboys se comportent mal. Leurs mondes sont mis sens dessus dessous tandis que le désir les conduit vers des endroits où ils ne pensaient jamais aller. Pour Erick McTavish, rencontrer le beau jeune cow-boy, Sterling White, est le premier signe qu'il est peut-être enfin en mesure de mettre la douleur et les flashbacks de son brutal enlèvement derrière lui pour de bon. Dommage que Sterling ne semble pas lui retourner ses sentiments. Déterminé à rester hétéro, Sterling déteste profondément la tentation sur pattes qu'est Erick, mais il ne parvient pas à réprimer son désir de vivre son premier baiser avec un homme. Mais pas n'importe quel homme, seulement Erick. Les restes de la dénégation de Sterling s'évaporent quand le destin s'en mêle et qu'une passion brûlante enflamme les deux hommes, laissant Sterling incapable d'imaginer une vie sans Erick. Pendant ce temps, les liens d'amitié entre Gresh, Connor, Lane et Riley sont mis à l'épreuve lorsqu'un sombre désir les pousse vers une voie dangereuse, imbriquant au maximum leurs relations, et les quatre hommes se demandent si une relation est possible après une trahison. Note de l'éditeur : publié en auto édition en août 2015 sous le titre de Texas mutilé