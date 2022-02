Lord Cochrane et le trésor de Selkirk

Le marin le plus audacieux de tous les temps revient pour une nouvelle aventure. Chili, 1822. Tremblement de terre et raz-de-marée à Valparaíso. Lord Cochrane, amiral de la flotte chilienne, sauve la vie du général Bernardo O'Higgins. En guise de remerciement, le général lui révèle que sur l'île principale de l'archipel de Juan Fernández, le corsaire Alexander Selkirk a caché en 1704 un trésor que personne n'a pu retrouver. Tout indique que le trésor est une relique que Selkirk a apportée avec lui d'une région du détroit de Magellan que les aborigènes appellent les Montagnes de la Folie. Cet endroit aurait été la première demeure sur Terre d'un dieu venu des étoiles, l'immortel Cthulhu. Intrigué, Lord Cochrane part pour Juan Fernández avec son amie Maria Graham et le capitaine Eonet. Il est aussi poursuivi par un de ses vieux ennemis, le capitaine Gervasio Corrochano, un ancien officier de la marine espagnole qui commande désormais un bateau pirate, l'Águila. Cochrane est de retour pour élucider un ancien mystère et affronter de nouveaux dangers, cette fois dans les eaux dangereuses du Pacifique !