MeToo : l'enquête qui a tout déclenché

" Après les révélations des accusations de harcèlement et d'abus sexuels à l'encontre de Harvey Weinstein, [...] nous assistâmes, ébahies, à la rupture d'une digue. Des millions de femmes à travers le monde témoignèrent [...] Notre travail de journalistes contribua à déclencher une rupture sans précédent. " Le 5 octobre 2017, le New York Times publiait un article de Jodi Kantor et Megan Twohey qui allait changer le monde. Les deux journalistes avaient, des mois durant, secrètement rencontré et persuadé des victimes de Harvey Weinstein de témoigner. Actrices, anciennes employées du producteur, célébrités ou inconnues, de nombreuses femmes qui s'étaient jusque-là tues prirent la parole dans le monde entier. Cet ouvrage est le récit haletant de l'investigation qui enflamma le mouvement #MeToo à l'échelle planétaire.