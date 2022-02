The Man You Need

Il croyait si bien connaître les femmes... Cheffe pâtissière dans un restaurant de prestige, Liv pensait avoir décroché le job idéal. Jusqu'à ce qu'elle se fasse renvoyer pour avoir surpris son boss en train de harceler une employée. Depuis, Liv n'a qu'une idée en tête : le mettre hors d'état de nuire. Pour y parvenir, elle voudrait bien pouvoir se passer des services de Braden Mack, cet homme d'affaires riche et sexy, bien trop protecteur à son goût, qui insiste pour l'aider. Mais elle n'a pas le choix : elle va devoir oeuvrer dans l'ombre avec lui si elle veut faire tomber son ancien chef. Ce qui s'avère épineux car, même si Mack a le don de l'exaspérer, sa présence magnétique provoque en elle des sensations incontrôlables... S'il y a une chose que Mack ne supporte pas, ce sont les hommes de pouvoir qui se croient tout permis. Alors, quand la volcanique Liv lui raconte que son ex-patron tente de l'intimider, son sang ne fait qu'un tour. Il va faire payer ce salaud et, au passage, prouver à Liv qu'il n'est pas le play-boy futile qu'elle imagine. Mais comment aider une femme qui se braque à la moindre suggestion, la seule que son charme laisse indifférente ? A propos de l'autrice : C'est à l'adolescence que l'Américaine Lyssa Kay Adams tombe amoureuse de la romance, en découvrant un spécimen dans la bibliothèque de sa grand-mère. Vingt ans et une carrière de journaliste plus tard, elle réalise enfin son rêve de devenir autrice en publiant un premier roman salué par la critique, Les hommes virils lisent de la romance (HarperCollins, 2021). Depuis lors, elle se consacre entièrement à l'écriture dans sa maison du Michigan.