La santé du monde d'après

Anticorps, comorbidité, réanimation, sérologie, vaccin, virus. Depuis deux ans, tant de mots ont été prononcés, et plutôt que nous éclairer, ils n'étaient qu'arguments, preuves, voire menaces. Or on ne peut pas penser correctement si l'on n'emploie pas les mots justes ; parce que l'on ne peut pas penser cette crise, et en sortir, si l'on ne comprend pas de quoi l'on parle ; parce que l'on ne peut pas construire demain en répétant les mêmes fautes et les mêmes erreurs qu'hier. Les mots de la Covid-19 sont aussi des mots pour notre santé. Pour ouvrir un dialogue autour de chaque mot, au-delà de sa définition, en faire une clef permettant de nous interroger, de réfléchir et d'agir pour notre santé de demain. La Covid-19 constitue une opportunité unique de repenser notre santé et notre rapport à la santé, d'un point de vue individuel, médical, social, environnemental et politique. Loin de n'être qu'une fatalité, la Covid-19 peut et doit être une prise de conscience, nous conduisant à comprendre que notre santé dépend de chacun d'entre nous et que l'on peut agir efficacement et préventivement pour se protéger, vivre mieux et plus longtemps. Des mots de la Covid-19 aux nouveaux réflexes pour notre santé à tous, telle est l'ambition de ce livre résolument actif et optimiste. Le Dr Gérald Kierzek est médecin urgentiste à Paris, directeur médical de Doctissimo, Groupe TF1/LCI et chroniqueur médical. Il a déjà publié 101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences (Robert Laffont), Ayez les bons réflexes (Fayard) et Coronavirus, comment se protéger ? (Archipoche).