Lucky Luke By... Bonhomme : Wanted

Un cowboy qui tire plus vite que son ombre, son cheval un brin sarcastique - le Far West n'a jamais été aussi drôle ! Un hors-série hommage par une étoile montante de la bande dessinée. Alors qu'il chemine tranquillement sur les pistes du Far West, Lucky Luke est soudain pris pour cible par un mystérieux assaillant. Ayant perdu de vue son agresseur après un échange de coups de feu, il tombe soudain sur un chariot attaqué par une bande d'Apaches. Ceux-ci une fois mis en fuite, quelle n'est pas la surprise de Luke de découvrir, dans le chariot, trois jolies jeunes femmes ! Trois soeurs en route vers une nouvelle vie, et que le cowboy solitaire ne laisse pas indifférentes ...