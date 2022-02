First Alphabet Book

Un premier abécédaire joyeux et ludique pour découvrir et apprivoiser les lettres de l'alphabet en s'amusant. Un premier abécédaire joyeux et ludique pour découvrir et apprivoiser les lettres de l'alphabet en s'amusant. Le petit lapin nous présente chaque lettre de l'alphabet, illustrée de belles images loufoques qui permettent d'inventer de belles histoires. L'enfant découvre et apprend les lettres de l'alphabet tout en douceur, grâce à des mots rigolos et adaptés.