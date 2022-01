Watergang est un premier roman qui raconte l'histoire d'un petit garçon, écrivain en herbe, dans le modeste village de Middelbourg. Explorant sa vie, de prime abord banale, le roman devient rapidement un mélange de grâce, d'humour, de légèreté et d'intelligence qui ne vous donnera qu'une envie : adopter cet enfant. Paul a douze ans et habite à Middelbourg, petit village perdu au milieu des polders. Il y vit avec sa mère, divorcée et contrainte de travailler dans un supermarché, et sa grande soeur, pas encore tout à fait sortie de l'adolescence mais déjà enceinte. Son père est parti refaire sa vie de l'autre côté de la mer. Rien de très folichon, en apparence. Mais Paul n'est pas un garçon comme les autres. Paul voudrait être écrivain. Il passe ses journées à courir le long des canaux, au bord de l'eau, et à remplir son carnet de notes farfelues sur tout ce qu'il voit. Watergang est son histoire, celle de ceux qu'il aime, et de ce village niché au bout du monde. Watergang est un premier roman d'une grande douceur, teintée d'un humour étonnant. A travers le regard d'un enfant plongé dans une situation familiale à la fois difficile et tristement banale, c'est tout un monde qui s'éveille et se reconstruit, ravivant la beauté du monde.