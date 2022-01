Voyage au bout de l'enfance

Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains de Sarcelles jusqu'au jour où ses parents partent rejoindre Daech en Syrie. Ecrit à hauteur d'enfant, ce texte d'une bouleversante humanité raconte le cauchemar éveillé de ce petit garçon lucide, courageux et aimant qui va affronter l'horreur de l'Etat Islamique, des bombes de Baghouz et des camps au nord de la Syrie. "Parce qu'il y a des enfances qui n'en sont pas et des enfants que l'on fait grandir trop vite, Parce que le bruit et la fureur engloutissent leurs rêves, leur poésie et leurs mots, Parce qu'aujourd'hui se demander si les enfants de criminels méritent notre pardon est une insulte à la raison, Parce que nous devons avoir le courage d'affronter l'horreur dans leurs yeux et l'humanité de les accueillir pour les soigner, Parce que ces enfants sont ceux de ce monde que nous avons laissé sombrer, Et parce qu'il n'est jamais trop tard... Ce texte pour imaginer ce que nous dirait l'un de ces enfants sacrifiés, dont les mots ont été volés. Ou tus à jamais".