Les Ibicencos prétendent que les Sirènes auxquelles Ulysse a échappé se trouvaient à Es Vedrá, une île rocheuse aux pentes abruptes et à la beauté magnétique qui plonge dans la Méditerranée à l'ouest d'Ibiza. Ceux qui s'y aventurent aujourd'hui n'entendent plus tant le chant des Sirènes que le son de la musique électronique. C'est cette musique que Juan Llosa a jouée, derrière ses platines, durant une longue nuit de vingt ans. Vingt années à faire danser la terre entière, à sauter d'un avion à l'autre, sans jamais toucher terre. Vingt années de fêtes et d'excès. Les Sirènes d'Es Vedrá est le récit de l'atterrissage en catastrophe d'un homme arrêté au sommet de sa carrière, à l'approche de la quarantaine, par des problèmes de surdité, d'une retraite précipitée et douloureuse dans un petit village ardéchois, et d'un réveil drolatique au sein d'une communauté hétéroclite faite de retraités, de piliers de comptoir, de vignerons et d'activistes écologistes. Mais comment se refaire quand tout s'effondre, sa santé, sa carrière, et jusqu'au monde lui-même, emporté par sa course folle ? Y a-t-il une vie après la fête ? Ce sont autant de questions qui traversent ce premier roman ample et puissant, drôle et émouvant, servi par une narration aussi efficace que soignée.