Secret Valse

Ne vous fiez pas aux apparences, derrière les corsages et sous les semelles des chaussures cirées, se cachent secrets et dangers. Artiste dans l'âme, Marina est une grande rêveuse. Malgré sa timidité et son caractère introverti, elle espère pouvoir exposer ses toiles dans le monde entier. Mais son père, un chef d'entreprise surprotecteur, s'y oppose. Il ne veut pas qu'elle sorte, sous aucun prétexte. Son petit monde explose le jour où elle reçoit une invitation pour participer au bal des Débutantes. Marina veut y aller plus que tout ! Et pour une fois, son père est d'accord. La jeune artiste se trouve plongée dans un monde où rumeurs et coups bas riment avec corruption. Tous ces fils et filles issus de riches familles la méprisent et la jugent, sauf un. Lui, son cavalier au bal. Le mystérieux et séduisant Audran. Il l'attire, l'obsède mais elle ne sait rien de lui. Peut-elle lui faire confiance ? Depuis qu'ils se sont rencontrés, elle semble attirer les ennuis comme un aimant. Elle reçoit des menaces, on tente même de la kidnapper ! Mais pourquoi elle, bon sang ? Elle a besoin de réponses. Mais qui croire ? Etes-vous prêts à entrer dans la danse, la valse promet d'être mouvementée !