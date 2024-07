Là où tout à commencer ! Dans ce recueil d'histoires courtes, le lecteur plonge aux origines du royaume d'Oz et assiste à la genèse des différents personnages qui feront sa renommée. Découvrez les histoires fascinantes et ensorcelantes du Bûcheron de fer-blanc, du lion Thorne, de l'Epouvantail, du chien Toto, de Glinda la sorcière blanche, son apprentie Adraste, et la maléfique Zamora. Le royaume d'Oz recèle de nombreux secrets qui révèlent les dessous de la série... et nous allons vous les dévoiler ! La Magie d'Oz - Origines lève le voile sur tout ce que vous avez voulu savoir sur Oz et son royaume merveilleux.