Berenice Libretti Tome 3 : A la recherche des pages envolées

Venez découvrir la dernière mission de Bérénice ! Des livres qui disparaissent et des héros qui perdent leurs pouvoirs... Bérénice a du pain sur la planche ! Pas de repos pour les braves ! Bérénice et ses amis bibliomanciens ont trouvé refuge dans la bibliothèque d'Hermès et ont fort à faire : ils doivent réorganiser les Bibliothèques Divines et, surtout, trouver un moyen d'échapper à la colère des dieux qui n'ont pas apprécié ce qui s'est passé. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que les livres volants disparaissent mystérieusement de Babel-Babylone. Les dieux sont inquiets, Nabû finit même par convoquer Bérénice pour lui proposer un marché : si elle parvient à les retrouver, il les épargnera. Aidée d'Hermès et de Nils, elle se lance sur les traces des livres disparus. Mais quand des bibliomanciens sont retrouvés dans un état inquiétant, privés de leur capacité livresque, l'enquête prend une autre ampleur. Et ce n'est pas le pire : Nils est lui aussi atteint par ce mal étrange. Pour le sauver, Bérénice va devoir jouer le tout pour le tout, quitte à y laisser la vie. Conclusion épique de la saga !