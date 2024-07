Daniel Firman, Le juste au corps

L'exposition "Le Juste au Corps" permet de découvrir le travail de Daniel Firman à travers une sélection d'oeuvres emblématiques. Elles interpellent le visiteur avec un petit quelque chose d'inattendu et de surprenant, comme une invitation à questionner notre perception de l'espace et notre place au sein de ce dernier. Avec cette exposition, les sculptures hyperréalistes, les sculptures-objets ou les installations "néon" , troublantes, poétiques et minimalistes, bousculent nos a priori sur l'art, parfois un peu trop... statiques !