Lizzie Grace Tome 4 : La danse du démon

Un nouveau mal débarque en ville... Quand on demande à Lizzie de retrouver une femme disparue, elle a tout à fait conscience d'avoir rendez-vous avec la mort. Cependant, elle ne s'attendait pas à retrouver une pile de peau humaine aux côtés de la victime. Et encore moins à ce qu'on l'appelle sur une scène de crime qui correspond en tout point à une attaque de vampire... à ceci près que les morsures ne correspondent pas à celles d'un vampire. Alors que le bilan s'alourdit, Lizzy, Belle et Aiden peinent à identifier - et à arrêter - la personne ou la chose à l'origine de ces atrocités. Mais un danger encore plus grand pointe à l'horizon. La nouvelle sorcière de la réserve est arrivée... et Lizzie la connaît. #UrbanFantasy #Vampires #Magie #Sorcière