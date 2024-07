Enseignement moral et civique 5e Vivre la démocratie. Cahier élève, Edition 2024

Une nouvelle collection pour répondre aux attentes du programme 2024. - Des dossiers documentaires pour explorer les notions du programme et développer une aptitude à vivre ensemble dans une société démocratique et laïque à partir de situations concrètes ancrées dans l'actualité ; avec des approches différentes pour amener l'élève à enquêter, s'engager, exercer son jugement critique, s'éduquer / à faire siennes les valeurs de la République ; des parcours différenciés, à réaliser seul ou en groupe. - Des débats organisés étape par étape avec des ensembles documentaires questionnés pour préparer ses arguments. - Des outils pour bien comprendre les consignes, maîtriser le vocabulaire de l'EMC et participer à un débat. Des compléments numériques pour travailler en autonomie : - Toutes les leçons en version audio - Des exercices interactifs pour réviser ses acquis en fin de chapitre Les bénéfices et points forts une pédagogie dynamique qui implique les élèves et favorise les échanges ; des situations proches du quotidien et des préoccupations de l'élève ; en lien avec les objectifs de développement durable : l'élève s'engage pour le bien commun et développe le sens de la responsabilité envers soi-même et envers les autres ; un volet EMI très présent avec au moins un dossier documentaire par chapitre pour que l'élève puisse exercer son esprit critique et faire preuve de discernement.