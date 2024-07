Enseignement moral et civique 5e. Cahier, Edition 2024

Une alternative au manuel, avec des activités clés en main pour construire pas à pas les connaissances du programme. Une grande diversité de situations d'apprentissage : parcours différenciés, travail de l'oral, travaux de groupe, tâches complexes, débats, discussions argumentées. Un travail sur des documents récents et de sources variées, mêlant situations réelles vécues par des collégiens, textes de loi, articles de presse, infographies, photographies... Un cours construit par l'élève pour qu'il soit acteur de ses apprentissages et une version illustrée sous forme de bande dessinée pour retenir autrement. 6 doubles pages d'escape games, avec un grand jeu final du Super Citoyen, pour mobiliser ses connaissances en s'amusant. Un accent mis sur les compétences de l'Education aux médias et à l'information et l'Education au développement durable. Des activités pour susciter l'engagement citoyen de l'élève au sein de son collège, à travers la réalisation de missions. Des doubles pages consacrées aux grands textes à lire, avec des activités facilitant la lecture et la compréhension par les élèves. Des ressources numériques : quiz et exercices interactifs, liens vers des vidéos, exercices EMI sur Internet...