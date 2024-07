La meute Winsford Tome 1 : Secrets & loups

Quand les préjugés laissent place à la vérité, la haine se métamorphose en amour. Rowan Toute ma vie, on m'a appris à mépriser les métamorphes. En tant qu'ancien soldat devenu tueur à gages, il est normal qu'on fasse appel à moi pour les pires missions. Mais quand je suis embauché pour retrouver deux prisonniers évadés, je suis soudain propulsé dans un monde que je déteste - ou que je croyais détester. Je suis alors contraint de me rendre dans un village métamorphe où les fugitifs semblent s'être cachés, et je n'ai d'autre choix que de collaborer avec l'alpha du coin : Quinn. Plus le temps passe et plus je me demande si tout ce qu'on m'a enseigné dans mon enfance n'était pas qu'un mensonge, car, sinon, comment expliquer qu'auprès de Quinn je me sente entier pour la première fois de ma vie ? Quinn Toute ma vie, je n'ai connu que la haine et les préjugés des humains à l'égard de mon espèce. En tant qu'alpha, je me dois de protéger ma meute à n'importe quel prix, mais quand Rowan débarque dans ma vie, je n'arrive pas à le tenir à distance. Petit à petit, j'arrive à abattre les murs qu'il a érigés et à lui montrer qu'il pourrait avoir une place dans ma meute. Quand l'un de nos membres disparaît, Rowan et moi nous retrouvons obligés de filer sa trace pour le retrouver. Pour réussir et pour survivre, il nous faudra accepter l'inévitable... #MM #Métamorphes #Préjugés #RomanceParanormale