Agents secrets Tome 4 : Sous couverture

Nouvelle mission : entreprendre, sous couverture, une thérapie pour couples homosexuel. Facile, sauf quand on est en couple avec le plus hétéros des hétéros, ce cher Nikolas Mikkelson... Infiltrer un séjour thérapeutique gay avec votre amant coincé émotionnellement parlant et qui se revendique hétéro n'est sans doute pas une brillante idée, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aider un ami... surtout qu'il se passe clairement quelque chose de sinistre entre ces murs. Voilà une belle occasion pour Ben et Nick d'entreprendre un sérieux examen de conscience en plus de mener l'enquête. Mais quand la mission d'infiltration prend une tournure dramatique, Nick comprend que l'enfer n'en a pas encore fini avec lui... Pour survivre et ne pas perdre Ben il devra repousser ses limites et, surtout, ouvrir son coeur. #MM #Mystère #Enquête #RomanceContemporaine