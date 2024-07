Scandale et faux-semblants

Il vit sur les tapis rouges. Elle a plutôt l'habitude de les nettoyer. Lorsqu'un scandale entache la réputation de Patrick Walsh, une superstar à tomber, il lui faut une mission de sauvetage, et fissa. Débarque alors Norah Peers, une serveuse totalement inconnue du public et incroyablement ordinaire... genre ordinaire avec un grand O. Elle est disponible, fiable et a juré de ne plus s'approcher des hommes. En d'autres termes : la candidate parfaite pour une fausse romance sans prise de tête. Pour Norah, c'est l'opportunité d'échapper à son job - contre la somme adéquate évidemment. Et puis, jouer le rôle d'une petite amie fiable et simple ne devrait pas être trop compliqué. Sauf qu'elle n'avait pas prévu la tension qui monte entre eux... Et même si Patrick joue le rebelle charmant à l'écran, dans la vraie vie, c'est un ronchon désagréable, déroutant et sublime d'un mètre quatre-vingt-huit qui la garde à bonne distance... Se faire larguer au bon moment ne devait pas être un problème. Sauf que cette fausse relation est ce que Norah a connu de plus vrai. Que faire, sinon jeter le scénario par la fenêtre et exiger une revanche digne d'Hollywood ? #FakeDating #Acteur #Hollywood