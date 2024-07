Robin Page Tome 4 : Délivrer le mal, niveau expert

J'ai juré de venger mes parents. Mais leur meurtrier court toujours et il a dérobé bien plus que leur vie. Maintenant que ses mystérieux objectifs sont bientôt atteints, il vient pour détruire le peu qu'il me reste. J'ai juré de traduire un grimoire ancestral. Mais il renferme les secrets de ma famille - et l'histoire de l'invocation des démons. Les réponses qu'il contient sont aussi terrifiantes que nécessaires. Qui était la créatrice de Demonica... et qui suis-je ? J'ai juré de renvoyer mon démon chez lui. Mais la façon dont il me regarde, dont il me protège, dont il me touche : comment pourrais-je le chasser à tout jamais ? J'ai promis que je le ferais pour lui, mais en suis-je seulement capable ? Devrais-je le faire ? Mais j'ai juré - et je ne trahirai pas mes serments, même s'ils me coûtent mon coeur, mon âme et ma vie. #UrbanFantasy #Démons #Action