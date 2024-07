Je voudrais parler de Duras. Entretien avec Michèle Manceaux

"Je crois qu'un des mots clés de Marguerite Duras à mon endroit c'est : Je vous aime, tais-toi". Y. A. En 1982, Yann et Marguerite vivent ensemble depuis deux ans. Elle en a plus de soixante-dix, il en a quarante de moins. Derrière l'écrivain, Yann est tombé amoureux d'une femme aussi assoiffée d'absolu dans la vie qu'elle l'est dans l'écriture. Sur cette expérience bouleversante, qui brise aussi bien les codes de l'amour que ceux de la littérature, il lève le voile avec pudeur et délicatesse. A l'époque où ces entretiens ont été enregistrés, Yann Andréa n'a pas encore écrit les livres qui le feront connaître plus tard - M. D. (Minuit, 1983) et surtout Cet amour-là (Pauvert, 1999, réédité en 2016). Il répond aux questions de Michèle Manceaux, écrivain et amie de Marguerite Duras.